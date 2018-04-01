ولي العهد يوضح أهمية الوجود الأمريكي في سوريا

عادل الحربي (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله- على أهمية وجود الجيش الأمريكي في سوريا، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخرا بأن قوات بلاده ستنسحب من سوريا.

وأوضح ولي العهد في حديثه لمجلة ” تايم ” ، أنه يعتقد أن القوات الأمريكية في سوريا يجب أن تبقى لفترة متوسطة على الأقل، إن لم تكن لفترات طويلة، لافتا إلى أن وجودها يسمح لواشنطن بأن يكون لها رأي في مستقبل سوريا، ويعد السبيل لإيقاف تمدد النفوذ الإيراني بمساعدة حلفائها.

ولفت ولي العهد إلى أنه في حال خروج القوات الأمريكية من شرق سوريا، فستفقد أمريكا مركز قوتها هناك.

وأشار إلى أن إيران ستقوم من خلال ميليشياتها، وحلفائها الإقليميين في المنطقة بتأسيس طريق بري يربط بيروت وطهران مرورا بسوريا والعراق ولذلك بقاء القوات الأمريكية في سوريا، هو الجهد الأخير لمنع إيران من الاستمرار في توسيع نفوذها.