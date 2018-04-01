بالفيديو..هكذا تعامل الأحوازيون مع العملاء أعداء المملكة

طهران (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة قبض عرب الأحواز المحتلة، على أحد عملاء النظام الإيراني، وردة فعلهم تجاهه.

ونشر خبير الشؤون السياسية أمجد طه، مقطع الفيديو، الذي أوضح كيفية تعامل الأحوازيون مع من يمجد النظام الإيراني ويعمل لصالح خامنئي.

وأنهال المتظاهرون الأحواز على العميل بالضرب بغرض تأديبه، حتى استطاع أن يلوز بالفرار من قبضة أيديهم

وعلق طه قائلا: ” هكذا تعامل أبناء الأحواز مع من يستضيف ممثلي الحرس الثوري الإيراني، ويعادي السعودية بلاد الحرمين الشريفين ” .

ويواصل آلالاف من عرب الأحواز مظاهراتهم الاحتجاجية ، تنديدًا بمحاولات الدولة الإيرانية لطمس الهوية العربية للإقليم ومحو وجوده والإساءة له.