أسرة تعثر على ابنها المفقود متوفي غرقا بعد 21 ساعة من البحث

محمود البلوي(صدى):

تغيب طفل عمره عام ونصف عن أسرته أثناء نزهة بحرية بتبوك ، بالقرب من شاطئ بين شرما والخريبة بمحافظة ،وتم إبلاغ الجهات الأمنية فور اختفاءه.

وأعلن والد الطفل علي رايد السعدي، أنه تم العثورعلى ابنه متوفي غرقاً، في الجهة المقابلة لمكان تنزههم، وفقا لسبق.

وأوضح والد الطفل المتوفي أنه بعد مرور ما يقارب 21 ساعة على غيابه عثرت فرق البحث عليه متوفي.