أسرة تعثر على ابنها المفقود متوفي غرقا بعد 21 ساعة من البحث
تغيب طفل عمره عام ونصف عن أسرته أثناء نزهة بحرية بتبوك ، بالقرب من شاطئ بين شرما والخريبة بمحافظة ،وتم إبلاغ الجهات الأمنية فور اختفاءه.
وأعلن والد الطفل علي رايد السعدي، أنه تم العثورعلى ابنه متوفي غرقاً، في الجهة المقابلة لمكان تنزههم، وفقا لسبق.
وأوضح والد الطفل المتوفي أنه بعد مرور ما يقارب 21 ساعة على غيابه عثرت فرق البحث عليه متوفي.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1283 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
هذا اهمال وين دور الاب والام والبقيه عن طفل بهذا العمر
سنه ونثف يامسلمين هذا اخاف عليه حتى من الهوا
صحي الحامي والحافظ الله وصحيح انه كل شيء قدر ومكتوب من رب العالمين لكن برضوا الاهمال له دور كبير
التهوا عنه وقت طويل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28055 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يرحمه
زين لقيتوه
خوين لي كمل السنة هاالحين
ومالقيناه
غرق فاالبحر
رحمةالله علية
كان نعم الرجل محدث وداعية مشهور
ومحاضراته على يوتيوب
ماشاءالله
الله يغفر له