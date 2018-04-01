بالفيديو.. فنانة مصرية تفجر مفاجأة حول زواجها بأحد أفراد العائلة المالكة بالإمارات

نورة الشهري (صدى):

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي، الحقيقة الكاملة حول زواجها من شاب بالعائلة المالكة بالإمارات.

وأكدت فرغلي خلال لقائها مع سمر يسري في برنامج ” أنا وأنا “، أن هذا الشاب توفى في حادث سيارة قبل يوم من زفافهما.

وأوضحت “فرغلي” أنها عاشقة للرومانسية والحب طوال الوقت، ومن أبراج الرجال التي تريد الزواج منها السرطان، والقوس لأن خطيبها الذي توفى كان برج السرطان أما القوس فهو برج شقيقها وهو يعامل زوجته بحب وحنان لذلك تريد الارتباط بشخص مثله.

يذكر أن حورية فرغلي شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل ” الحالة ج “، مع أحمد زاهر وأشرف زكي، وإيناس كامل، وطارق عبد العزيز، وعدد من الوجوه الشابة، وتأليف فايز رشوان، وإخراج حسين شوكت، ويعد الإنتاج التليفزيوني الأول لشركة ” نيو سينشري “.