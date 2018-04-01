بالفيديو..أحلام تنهمر في البكاء على مسرح ” ذا فويس “

أماني الغامدي(صدى):

انهمرت الفنانة الإماراتية أحلام على مسرح برنامج المسابقات ” ذا فويس ” ، بعدما اضطرت لاختيار المتسابق عبد الرحمن المفرج على حساب زميله المشترك علي رشيد.

وضغط الفنانان عاصي الحلاني ومحمد حماقي، على الزر لانقاذ المتسابق علي رشيد، الأمر الذي جعلها تعتذر منه بشدة مؤكدة له إنها كانت تشعر أن أحد من المدربين سوف ينقذه، ولم تتمالك دموعها قائلة : ” عن جد قلبي يعورني وكان نفسي تكون في فريقي أيضًا “.

كانت أحلام قد اختارت عبد الرحمن المفرج ليصل لمرحلة العرض المباشر، مؤكدة أن صوته مميز وغير متوفر في فريقها، بينما اختار المتسابق علي رشيد الانضمام إلى فريق محمد حماقي.