تفاصيل.. مصرع امرأة وابنها في حادث دهس بالطائف ورد ” الهلال الأحمر “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أنقذت العناية الآلهية طفلان من حادث مروع، راح ضحيته والدتهما وأخيهما (5 سنوات)، وذلك خلال حادث دهس بطريق الجال في الطائف الذي باشرته الجهات المعنية، بما فيها فرق إسعاف الهلال الأحمر التي اطمأنت على وضع بقية الأبناء.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة الطائف قد تلقت مساء اليوم السبت بلاغًا بوجود حادث دهس أمام التأمينات الاجتماعية في طريق الجال، خلف وراءه عددًا من الوفيات.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في الطائف، أن غرفة العمليات تلقت بلاغ الدهس، وعلى الفور وجهت ثلاث فرق إسعافية وفرقة تدخُّل سريع بقيادة القائد الميداني خالد الحارثي.

وأضاف بأنه عند وصول الفرق للموقع اتضح أن امرأة تعرضت لحالة دهس، برفقتها ابنها (خمس سنوات)؛ ولقيا حتفهما على الفور. فيما نجا اثنان آخران من أبنائها.

وبيَّن ” الثبيتي ” أن الابنَيْن لم يتعرضا لإصابات تذكر، وتم تقديم اللازم لهما دون نقلهما بحسب رغبتهما إلى المستشفى.

يُشار إلى أن الطريق المعني بالحادث تخلو منه الإشارات الضوئية المرورية، التي تم إلغاؤها، وذلك ضمن الخطة التي ما زالت تنتهجها إدارة المرور في الطائف، وتواصل إلغاءها من العديد من شوارع المحافظة.