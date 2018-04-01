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بالفيديو فتاة تحرج نفسها في غرف الدردشة

بالفيديو فتاة تحرج نفسها في غرف الدردشة
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة ،أثناء فترة دوامها، وقد دخلت إلى ” غرف الدردشة الالكترونية “.

وعرضت الفتاة نفسها إلى موقف محرج جدا، وذلك لعدم التفاف الجميع اليها ومقاطعتها أثناء حديثها في ” الشات “.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، شخصًا لايجيد العربية وآخر تداخل وهو يلقى شيلة شعبية.

ويعد ظهور الفتيات بغرف الدردشة ظاهرة سيئة لاينتج عنها سوى الندم.

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين

أرخصت نفسها للأسف

[ عدد التعليقات: 44891 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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