بالفيديو فتاة تحرج نفسها في غرف الدردشة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة ،أثناء فترة دوامها، وقد دخلت إلى ” غرف الدردشة الالكترونية “.
وعرضت الفتاة نفسها إلى موقف محرج جدا، وذلك لعدم التفاف الجميع اليها ومقاطعتها أثناء حديثها في ” الشات “.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول، شخصًا لايجيد العربية وآخر تداخل وهو يلقى شيلة شعبية.
ويعد ظهور الفتيات بغرف الدردشة ظاهرة سيئة لاينتج عنها سوى الندم.
ام سلطان[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
أرخصت نفسها للأسف
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44891 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,