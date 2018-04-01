بالفيديو فتاة تحرج نفسها في غرف الدردشة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة ،أثناء فترة دوامها، وقد دخلت إلى ” غرف الدردشة الالكترونية “.

وعرضت الفتاة نفسها إلى موقف محرج جدا، وذلك لعدم التفاف الجميع اليها ومقاطعتها أثناء حديثها في ” الشات “.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، شخصًا لايجيد العربية وآخر تداخل وهو يلقى شيلة شعبية.

ويعد ظهور الفتيات بغرف الدردشة ظاهرة سيئة لاينتج عنها سوى الندم.