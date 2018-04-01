حورية فرغلي لياسمين صبري : ” النجومية مش جسم حلو “

نورة الشهري (صدى):

انتقدت الفنانة حورية فرغلي، الفنانة المصرية ياسمين صبري، مؤكدة أنها من ” المغرورين ” ، قائلة أنها : من الناس اللي شايفين نفسهم نجوم وهما مش عاملين حاجة “.

وأضافت فرغلي، خلال برنامج ” أنا وأنا “، في رسالتها لصبري : ” حاولي تشغلي نفسك بالتمثيل بدل البروباجندا في أعمالك “.

وتابعت: ” عايزة أشوف أعمال عملتيها ومش فيلم واحد أو مسلسل واحد ،البروباجندا على إيه والنجومية مش جسم حلو إنتي مش موديل إنتى ممثلة وممكن تطلعي تخينة أو رفيعة بمكياج أو بدونه ،لازم تشتغلي أكتر علشان يتقال عليكي نجمة “.

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