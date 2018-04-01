” الزعاق ” يكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية وسوء الطقس

عادل الحربي (صدى):

حذر خبير في شؤون الطقس والمناخ من حالة عدم الاستقرار والتقلبات الجوية التي ستشهدها المملكة حتى يوم 25 إبريل.

وتوقع المختص في شؤون الطقس خالد الزعاق، أن تلك الحالة ستنتهي مع دخول موسم “الكنة” الذي يبدأ في 25 أبريل الجاري.

وأكد الزعاق، أن المنظومة المناخية ستعزف على أوتار عدة، والاستقرار لا يدوم طويلاً بعد دخول موسم “السرايات”، الذي سمّي بهذا الاسم كون الحالة المناخية غير المستقرة تسري من مكان لآخر.

ولفت الزعاق خلال مداخلة مع نشرة التاسعة على قناة “mbc”، إلى أن الموجات الغبارية توأد عندما تلامس منطقة وادي الدواسر، مبيناً أن الموجات قد تتجاوز الوادي باتجاه مناطق الجنوب لكن ذلك من الحالات النادرة.