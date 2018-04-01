مواطنة تروى قصة زواجها من خمسيني وهي في عمر الـ 13 عاما

علي القحطاني (صدى):

أكدت مواطنة أن تجربة زواجها وهي في سن الثالثة عشر من التجارب الغير جيدة، ناصحة الفتيات بضرورة تجنب مثل تجربتها خاصة وأنها تزوجت من رجل خمسيني حينها .

وروت المواطنة وتدعى أم ثامر بالغة من العمر 18 عاما عن تجربة زواجها وهي قاصر، مشيرة إلى أن زوجها لديه زوجات أخريات، قائلة: ” تجربة غير جيدة، ويجب تجنبها “.

وأوضحت لبرنامج ” ياهلا ” أنها أجبرت على الزواج من قبل والدها ما أدى إلى طلاق والدتها التي كانت معارضة للزواج، وقام بتزويج بناته الصغار تباعا، مبينة أن لديها طفلان الآن.

وأشارت إلى أنها حملت بطفلها الأول وهي في الـ14 من عمرها، وأن زوجة زوجها الكبرى هي التي اعتنت بها وتابعت حالتها في غربتها تلك.