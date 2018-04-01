حالات ” جرب ” بين الطلاب بمدارس مكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الإدارة العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة، عن وجود حالات ” جرب ” بين الطلاب في أكثر من مدرسة.

وأوضحت الإدارة أنه ورد إليها بلاغات تُفيد بظهور حالات اشتباه جرب في أكثر من مدرسة مؤكدة أنه سيتم معالجة الأمر حتى لا ينتشر هذا المرض في الوسط التعليمي.

وأشارت إلى الدور التوعوي، وتدريب المرشدين الصحيين والمرشدات الصحيات على طرق التوعية وكيفية التعامل مع الحالات الصحية التي تظهر في المدارس.

ولفتت إلى أنه تمت زيارة المدارس كالمعتاد والكشف على الطلاب والطالبات وإعطائهم العلاج والإجازات اللازمة وكذلك تمت زيارة منازل الطلاب والطالبات من قِبل فريق إدارة الطب الوقائي لمعاينة الموقع وتزويدهم بالعلاج اللازم.