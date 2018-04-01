الرشيدي ورسالة الى لجنة المسابقات

السبت 31
مارس
حسبنا الله عليهم
والله حتبقى عار عليهم مدى الحياه
ظلمو الاهلي ظلم واضح
ما عملو حساب ان اغلب الاعيبه يخدمون وطنا بالله هذا جزاته تجازون نادي اغلب المنتخب منه 2 حراس وبقيه فريق كامل الله ينتقم من كان السبب ويحرق دمه مثلنا حرق دم ملاين
من الجمهور ربي ما يخيب من يدعي ليل نهار على من يتمنى تعثر الاهلي
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ربي لك الحمد[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 17 دقيقة
حسبنا الله عليهم
والله حتبقى عار عليهم مدى الحياه
ظلمو الاهلي ظلم واضح
ما عملو حساب ان اغلب الاعيبه يخدمون وطنا بالله هذا جزاته تجازون نادي اغلب المنتخب منه 2 حراس وبقيه فريق كامل الله ينتقم من كان السبب ويحرق دمه مثلنا حرق دم ملاين
من الجمهور ربي ما يخيب من يدعي ليل نهار على من يتمنى تعثر الاهلي