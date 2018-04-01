دراسة: الزبادي يحمي الرضيع من الحساسية بنسبة 70%

نورة الشهري(صدى):

أكدت دراسة نيوزيلندية جديدة عىلأهمية إطعام أطفالهن الزبادي بشكل منتظم خلال عامهم الأول لأنه يقيهم من مرض الأكزيما والحساسية قبل سن العام.

وقال المشرف على الدراسة الدكتور جوليان كرين: وجدنا أن الاستهلاك المنتظم للزبادي أعطى حماية أقوى، فكلما كان تناول الزبادي أكثر انتظاماً كانت نسبة الوقاية من الحساسية والأكزيما مرتفعة بشكل أكبر.

ويعتبر الزبادي الكامل الدسم والوحيد وغير المحلى هو النوع الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية والمجموعات الرئيسية الأخرى كغذاء أساسي للأطفال الرضع من سن ستة أشهر.