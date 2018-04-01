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بالفيديو.. رؤى الصبان: ” العطر هو اللي يختارني مو أنا اللي اختاره “

بالفيديو.. رؤى الصبان: ” العطر هو اللي يختارني مو أنا اللي اختاره “
اميرة خالد(صدى):

دعت الفنانة الإماراتية رؤى الصبان، متابعيها لتجربة النوتة العطرية بأحد محلات العطور، والتي تمنح ميزة أن يختار العطر الشخص .
وعلقت ” الصبان ” على مقطع الفيديو الذي نشر عبر حسابها على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” ، قائله : ” انصحكم تقبلون تحدي عبد الصمد القرشي وتعطون مجال لعطورهم تختاركم من خلال اختبار النوتة العطرية ” .


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله انتي أحلى عطر يختارك

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة

والله ابي أجربها ها النوتة

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة

وايش تنصحينا كمان يالحلا❤️🎀

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة

ابي اعرف اي عطر راح يختارني🤔

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة

اكيد طلعلي عطر كتير حلو متلك🌼💖

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 1 ساعة

يازين المبسم وبس

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة

الشرهه على ال….. اللي مخليك كذا
ماعاد فيه رجال

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