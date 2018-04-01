بالفيديو.. رؤى الصبان: ” العطر هو اللي يختارني مو أنا اللي اختاره “
دعت الفنانة الإماراتية رؤى الصبان، متابعيها لتجربة النوتة العطرية بأحد محلات العطور، والتي تمنح ميزة أن يختار العطر الشخص .
وعلقت ” الصبان ” على مقطع الفيديو الذي نشر عبر حسابها على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” ، قائله : ” انصحكم تقبلون تحدي عبد الصمد القرشي وتعطون مجال لعطورهم تختاركم من خلال اختبار النوتة العطرية ” .
ناصر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله انتي أحلى عطر يختارك
نهى[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ابي أجربها ها النوتة
ابو طيف[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
وايش تنصحينا كمان يالحلا❤️🎀
ابو طيف[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
ابي اعرف اي عطر راح يختارني🤔
خلود[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد طلعلي عطر كتير حلو متلك🌼💖
مغابش[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 1 ساعة
يازين المبسم وبس
ادريس[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
الشرهه على ال….. اللي مخليك كذا
ماعاد فيه رجال
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2245 ] نشر منذ 5 دقائق
ياليتني عطر والله لا ختاركي طوالي