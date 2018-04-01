بالفيديو.. رؤى الصبان: ” العطر هو اللي يختارني مو أنا اللي اختاره “

اميرة خالد(صدى):

دعت الفنانة الإماراتية رؤى الصبان، متابعيها لتجربة النوتة العطرية بأحد محلات العطور، والتي تمنح ميزة أن يختار العطر الشخص .

وعلقت ” الصبان ” على مقطع الفيديو الذي نشر عبر حسابها على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” ، قائله : ” انصحكم تقبلون تحدي عبد الصمد القرشي وتعطون مجال لعطورهم تختاركم من خلال اختبار النوتة العطرية ” .