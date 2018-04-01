تايكوندو الهلال يختتم موسم الناشئين بكأس شهداء الواجب

محمد السعران(صدى):

بمشاركة 32 فريقاً اختتمت منافسات بطولة المملكة المفتوحة للناشئين على كأس شهداء الواجب وذلك على صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض وحضر منافسات البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد زيد الوبران وشهدت البطولة حضوراً كبيراً من قبل المشاركين وروحاً تنافسية كبيرة وشهدت لأول مرة مشاركة نادي الباحة ونادي الصقور وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدارس العقيق .

وقد حقق لقب البطولة نادي الهلال وجاء نادي أبها وصيفاً ونادي الترجي ثالثاً ومدرسة نادي جدة رابعاً فيما حقق نادي النصر جائزة الفريق المثالي ونادي هجر جائزة الروح القتالية وحصل لاعب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبدالرحمن القرني على جائزة أفضل لاعب في البطولة .

كما رشحت لجنة الحكام برئاسة الحكم الدولي فايز السلولي 3 حكام لنيل جائزة أفضل حكام في البطولة وهم الحكم الدولي غازي الغانم والحكم حسين السلطان والحكم تركي الزهراني .

وقد أشاد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو ثامر عبدالله السعران بجهود الفرق المشاركة وتقيّدها بالتعليمات المنظمة للبطولة مما ساهم في إنجاحها مشيداً بالدور الفعال الذي تقدمه لجنة المسابقات بالاتحاد بإشراف أمين علي آل وحيد وكافة أعضاء اللجنة وبالجهود التقنية التي يقدمها تباعاً السكرتير مازن الكيفي .

وأضاف ” السعران ” بأن دعم ورغبة رئيس الاتحاد العميد الركن شداد العمري كانت خلف التطورات التي نشاهدها في أرض الواقع من خلال البطولات والإجراءات الآلية التي تسبقها .