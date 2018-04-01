خبراء يوضحون كم حبة موز يمكن أكلها في اليوم

نورة الشهري (صدى):

برغم من فوائد الموز، لكنه من الفواكه الغنية بالسكر والسعرات الحرارية، لذلك ينبغي أكله بحساب. قال خبراء : يعتبر من أهم فوائد الموز أنه مفيد للقلب ويساعد تناوله يومياً على الوقاية من السكتة. إليك ما تحتاج معرفته عن حصة الموز اليومية وما تحتويه: وأضاف : ويمكن للرجل البالغ تناول موزتين في اليوم كحد أقصى، بينما يبلغ الحد الأقصى للمرأة موزة ونصف تحث التوصيات الغذائية لوزارة الزراعة الأمريكية البالغين حتى سن 30 عاماً على تناول مقدار كوبين من الفواكه يومياً، ويقل المقدار إلى كوب ونصف الكوب بداية من سن الـ 31. وتعادل حبة الموز الواحدة مقدار كوب من الفاكهة، وتفيد التوصيات الغذائية بأنه بالنسبة للرجل البالغ يمكنه تناول موزتين في اليوم كحد أقصى، بينما يبلغ الحد الأقصى للمرأة موزة ونصف. وتوفر الموزة 3 غرامات من الألياف للجسم، و450 ملغ من البوتاسيوم أو حوالي 10 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من المعدن. كما تحتوي حبة الموز على 2 بالمائة من احتياجات الإنسان اليومية من الحديد وفيتامين ” أ ” ، و15 بالمائة من فيتامين “سي”، إلى جانب غرام من البروتين.