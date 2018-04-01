خبراء يوضحون كم حبة موز يمكن أكلها في اليوم
برغم من فوائد الموز، لكنه من الفواكه الغنية بالسكر والسعرات الحرارية، لذلك ينبغي أكله بحساب. قال خبراء : يعتبر من أهم فوائد الموز أنه مفيد للقلب ويساعد تناوله يومياً على الوقاية من السكتة. إليك ما تحتاج معرفته عن حصة الموز اليومية وما تحتويه: وأضاف : ويمكن للرجل البالغ تناول موزتين في اليوم كحد أقصى، بينما يبلغ الحد الأقصى للمرأة موزة ونصف تحث التوصيات الغذائية لوزارة الزراعة الأمريكية البالغين حتى سن 30 عاماً على تناول مقدار كوبين من الفواكه يومياً، ويقل المقدار إلى كوب ونصف الكوب بداية من سن الـ 31. وتعادل حبة الموز الواحدة مقدار كوب من الفاكهة، وتفيد التوصيات الغذائية بأنه بالنسبة للرجل البالغ يمكنه تناول موزتين في اليوم كحد أقصى، بينما يبلغ الحد الأقصى للمرأة موزة ونصف. وتوفر الموزة 3 غرامات من الألياف للجسم، و450 ملغ من البوتاسيوم أو حوالي 10 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من المعدن. كما تحتوي حبة الموز على 2 بالمائة من احتياجات الإنسان اليومية من الحديد وفيتامين ” أ ” ، و15 بالمائة من فيتامين “سي”، إلى جانب غرام من البروتين.
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9526 ] نشر منذ 2 ساعتين
يازينه من شفته جاء خاطري بمعصوب بالقشطة،،
الله يرزقني بوحدة تحبه عشان تسويلي كل يوم 😁 او تشكل يوم سوفليه ويوم معصوب ويوم بسبوسه واصير دبدوب 🐻 هههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8170 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه😊حلو ومقبول الموز بس متعب للقولون😁
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9526 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفي كل مبتلى بهالقولون
ويكتب لكِ العافية
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9269 ] نشر منذ 2 ساعتين
يخيــتي جنــوبيــه . سَــمي بالـرحــمن وإكلــي مَعــلاك إلا ألعــافـيه .😊😋😋.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8170 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم آمين😊والله اني اكل ولله الحمد😁ياخوي راعي الددسن بس انه يتعبني هو والبهارات☺
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8170 ] نشر منذ 2 ساعتين
اناشفت مقطع ينفع للقولون بآذن الله ليمون اسود يتم طحنه او استخراج اللي بداخله وطحنه ويوضع بكوب ماء مغلي ويشرب منه كوب قبل الوجبات وكوب كمان بعدها انا اجربه الحين والله ينفع به للجميع😊
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2355 ] نشر منذ 2 ساعتين
قدامك العافيه ياعسل ❤️
ترى ماهو بس الاكل اللي يهيجه التفكير او الزعل واي شي يضيق الخاطر
الله يعين
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2355 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه وراي دوام وسهرانه تصبحون على خير وسعاده🌹
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8170 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعافيك نوم العوافي❤
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9526 ] نشر منذ 1 ساعة
ايوا شفته المقطع وربنا هو الشافي المعافي
توكلي على الله اولا واخيرا وقدامك العافية باذن الله. القولون علاجه بعد اراده ربنا براحة البال والتطنيش لكل شئ تافه يكدر مزاجنا سيفون بس وعش عالمك بعيداً عن التلوث البشري.
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9526 ] نشر منذ 1 ساعة
والله وانا بعد وراي دوام تصبحون على سعادة 🌸 ولاتنسوا نصيبكم من الاستغفار ؛
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9269 ] نشر منذ 1 ساعة
يخيــتي جنـوبيه .
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سـألت ألعـم قـوقـل عن علاج ألقـولون وِقال لـي .
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يتكون علاج القولون التقرحي المقترح من مشفى الحكمة من 17 نوع من الأعشاب والمواد الطبيعية المختلفة وهي: قشر الرمان, المورينجا, جذور حشيشة القنفذ, الاشواغاندا, الاستراجالوس, اذريون الحدائق, درقة بايكال, الاولموس, رجل الأسد, الروزمرين العضوي, الميرمية الطبية, العكبر, خلاصة الكركم, فطر الجهاز الهضمي, أوراق الزيتون, زنك بيكولينات وحامض الفوليك.
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أفضل علاج للقولون والانتفاخ الينسون: يُخلّص الينسون من الغازات بشكل كبير، ويُعطي الشعور في الراحة من القولون، وذلك بعمل مغلي الينسون وشربه يومياً. بذور الشمر: تخفّف بذور الشمر من الانتفاخ، وتُخلّص الشخص من الغازات بشكل أسرع، كما أنها مدرة للبول؛ للتخفيف من الشعور بعدم الراحة، وهي من الأعشاب المفيدة جداً للجهاز الهضمي، ويمكن أخذها عن طريق مضغ البعض من حبات الشمر على الريق كما هي، أو استخدم مغلي بذور الشمر وشربه عند الحاجة. النعناع: من المعروف مدى فعالية النعناع في علاج الانتفاخ والألم الذي يصاحب القولون؛ وذلك لاحتوائه على زيت المنثول الذي يطرد الغازات، ويزيد استرخاء الجسم، ويُخفّف من تشنجات المعدة والمرارة، ويمكن أخذه عن طريق مضغ بعض أرواق النعناع الطازجة، أو شرب الشاي مع النعناع، أو شرب مغلي النعناع وتحلايته بالعسل. الزنجبيل: يُعالج الزّنجبيل ألم البطن، والانتفاخ؛ وذلك لاحتوائه على مواد لاذعة وفعالة؛ كالجنجيرول التي تقي أيضاً من التهاب المعدة، وتعمل كمطّهر للأمعاء، ويُستخدم الزنجبيل بإضافة القليل من الزنجبيل المبروش الطازج إلى كوبٍ من الماء المغلي، وتغطيته وتركه لمدّة خمس دقائق، وتحليته بالعسل، وإضافة القليل من عصير الليمون، وشربه ثلاث مرّات يومياً. الحلبة: تُخلّص الحلبة من المخاط الزائد الذي يصاحب القولون والانتفاخ، كما أنّها تُسهّل عملية الإخراج، ويمكن تناولها بعمل مغلي الحلبة. الكراوية: تزيل الانتفاخ الذي يصاحب القولون بشكل كبير. العسل: من أهم أنواع العسل التي تُستخدم للعلاج العسل الأسود؛ الذي يُساهم بشكلٍ كبير في علاج الانتفاخ والقولون والعديد من الأمراض الأخرى؛ لذلك يجب تناول ملعقةٍ من العسل يومياً في كل صباح للحدّ من العديد من الأمراض. بذور الكتان: هي مُهمّة جداً لعلاج الانتفاخ الذي يصاحب القولون، وتُخفّف من الغازات، وتهدّئ الأمعاء؛ لذلك يُنصح بتناول بذور الكتان يومياً عند الشعور بالانتفاخ، كما يمكن إضافة بذور الكتان إلى السلطة أو العديد من الأطعمة الأخرى. الشمر: يحتوي الشمر على مُسكّن لألم القولون، ويساعد على الشعور بالراحة من الانتفاخ، ويُمكن شرب مغلي الشمر يومياً أو عند الحاجة لتسكين الألم
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ومَعــــلاكِ إلــــلا ألعــــافـيه بِئـــذن الله .😊.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8170 ] نشر منذ 1 ساعة
ونعم بلله نوم العوافي😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8170 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله كل خير اخوي راعي الددسن😊والله ينفع بما نشرت صحيح اليانسون قريت عنه كمان☺
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9269 ] نشر منذ 1 ساعة
تصبحين على ورد وإزهـــــور يخيــتي بنــــــت النــــــور 🌹.🌷🌺🌻.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9269 ] نشر منذ 55 دقيقة
يخيــتي جنـــــــــوبيـــه .
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عســـــــى ربــــــــــي يجــــــــــزيـك بِـــكل مــادعيـــتي لـــي بــــــــوه .
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إنتــي طيــبة قلــب ربـي يســعِدك بالخــير وكِل ما يجيبـــوه .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8170 ] نشر منذ 46 دقيقة
وياك والجميع😊