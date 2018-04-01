حمد الصنيع: جماهير الاتحاد الوفية تستحق أن تفرح

ماجد محمد(صدى):

قال رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ حمد بن سليمان الصنيع، إن مواجهة فريق الباطن تتطلب ما لديهم للوصول إلي أغلي البطولات مؤكدًا أنه واثق من حرص اللاعبين علي ذلك.

وأوضح الصنيع، أن حالة الإرباك التي صاحبت برنامج الاعداد بسبب ظروف الطيران لن يكون لها تأثير بإذن الله علي الفريق في اللقاء، مشيرًا إلي أن وصول فريق الباطن إلي هذا الدور من البطولة يؤكد بأنه فريق جدير بالاحترام واستمرار لمستواه المميز هذا الموسم.

وتابع: ” أن جماهير الاتحاد الوفية تستحق أن تفرح وسنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق هذه الغاية ” .