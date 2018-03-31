شاهد.. إيمي ودنيا سمير غانم في عيد ميلاد ” كيلا “
نشرت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم صورة لها برفقة شقيقتها دنيا، وذلك احتفالًا بعيد ميلاد ابنة دنيا ” كيلا ” .
وظهرتا في الصورة ترتديان زيا شبيها بالشخصيات الكرتونية، وارفقت إيمي تعليقا على الصورة وذلك عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” قائلة: ” كل سنة وأحلى كيلولي في الدنيا طيبة وبخير ” .
وكان الإعلامي رامي رضوان وزوجته الممثلة دنيا سمير غانم، قد احتفلا بعيد ميلاد ابنتهما كايلا الرابع، بحضور العديد من أصدقائهما.
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