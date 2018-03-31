متسولة يمنية في المملكة تفتح متجر ذهب في الحديدة
نجحت سيدة يمنية في محافظة الحديدة اليمنية من فتح متجر لبيع الذهب ‘ بعد سنوات قضتها في المملكة تمارس التسول ، وقبل أن تنجح الجهات المختصة في القبض عليها ، وفق ما أكده عدداً من نشطاء يمنيين على موقع التواصل الاجتماعي توتير ، محذرين السلطات السعودية من اتخاذ الاجراءات الصارمة مع ممن ينتهج التسول مهنة له ويخشى أن يكون أحد أذرع التمويل للملشيات الحوثية .
الأنباء المتداولة في اليمن عن عودة بعض المثقلين بالأموال إلى اليمن ، تأتي بعد أن رصد مواطنيين سعوديين متسولين من مختلف الأعمال ، اغلبهم من الجنسية اليمنية توزع في مختلف الشوارع الرئيسية والمساجد والاسواق بالرغم من حرص المملكة على مكافحة التسول، الا أنها تتعدد وسائل التسول صوره وأشكال القائمين عليه بحسب التطور العصري للمتسول الذي يبتغي في نهاية الطريق استعطاف قلب البعض والحصول على ما في جيوبهم، حتى أن منهم من أصبح يستخدم أدوات تكنولوجية حديثة خلال التسول، ويعتمد البعض الآخر على مشاهد تمثيلية قد تنحى بعيداً عن التسول ولكنها أصبحت طريقة حديثة للنصب على المواطنين.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 610 ] نشر منذ 1 ساعة
ما أردى منها إلا عمال النظافه…
أول مره اشوف وظيفه مكسبها من الشحاته.. والقصص كثيره… اتذكر أحد البنقاليه يخبرني عن بناخيه عامل نظافه ويدخل بالشهر ٤٥٠٠ ريال…
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
ابك ابك لابوها لا أبو ابوها
كل هالذهب من الوقوف عند الإشارات ومكافحة التسول ماهي دارية عن شيء
فهد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
صراحة شيء مؤسف جدا أن تتعاطف مع ناس واخرتها يطلعون كذابين وهل التسول مهنة حتى يفتح محل ذهب
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه…
احنا والله المساكين مأكولين مذمومين مثل السمك ..
بدر[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة
مهي جديدة الحركة عادي وغيرها كثير
نهى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
والله الناس تتكلم من زمان لكن العيب في مكافحة التسول اللي اعطتهم مساحة كافية ينهبون خلق الله والمشكلة الناس تتكلم وتصور ولا سمعنا انهم جابوا أحد أو سجنوه
خلود[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
شر البريه مايضحك والحمد لله أن جماعتهم تكلموا ومهي بعيدة أن فيه من يستخدمة الحوثي لجلب الاموال
ناصر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
والله المواطن مسكين مايدري يلقاها من الفواتير أو من هالشحاذين
صلاح[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة
.راحت قروشكم في محل الذهب
المفروض يجبونها أو ندخل معها شركاء في النص
ماجد[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 60 دقيقة
طيبه هذي مهي بعيدة أنها باقي تشحذ عندنا توفر رواتب العمال
مهندس[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 57 دقيقة
لا تقولونها قولوا اشاعة
شيء يقهر حسبي الله ونعم الوكيل
مريام[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 55 دقيقة
. صورة مع التحية لمكافحة التسول
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 610 ] نشر منذ 54 دقيقة
خذوا هذه الحكمه ولا تنسوها…
اذا كانت متسوله يمنيه وفتحت متجر ذهب من تسولها بهذا البلد… فكيف بأصحاب محلات الذهب والمثلوثله….إلخ من اليمنيين وغيرهم…؟
هذه كلمات من حكيم.. حقها ان تكتب بماء الذهب في عقل كل مواطن..
مغابش[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله وأكبر عليها ومبرده على عمرها
رجعي قروشي الله ياخذك
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16475 ] نشر منذ 40 دقيقة
أوووف حسبك الله !!
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2347 ] نشر منذ 33 دقيقة
فتحت محل او مافتحت لها رب يحاسبها على هاالشي مابني على باطل فهو باطل
واذا كان عطينا وتصدقنا كانت على النيه وبس والله يكتب فيها لنا الاجر
نسال الله السلامه في الدنيا والاخره❤️