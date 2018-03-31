طالبة يمنية تشكر قيادات المملكة أثناء تكريمها في جامعة الملك عبدالعزيز

فهمي محمد(صدى):

حصلت طالبة يمنية ” صبا فيصل آل عفيف ” ، على مرتبة الشرف الأولى بكلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز.

وحملت الطالبة صورة الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمة الله و خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظة الله كعرفان وتقديرًا لهما بمنحها فرصة الالتحاق بالجامعة والحصول على تقدير ممتاز.

وقالت الطالبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، الأميرة حصة بنت سلمان أثناء حضورها حفل تكريمنا “انت غير انت الأولى بكلية الحقوق ونا خريجة كلية الحقوق انت بنتي.

ويذكر أن الطالبة حصلت على اعلى معدل 5/5م ع مرتبه الشرف الاولى ب كليه الحقوق بجامعه الملك عبدالعزيز كأول طالبه تحصل على هذا المعدل منذ تأسيس الجامعة.