شاهد.. وداع مؤثر لشهيد في خان يونس

القدس(صدى):

وثق مقطع فيديو, مشهد وداع مؤثر لشهيد، حيث قامت جماهير مدينة خان يونس قطاع غزة ظهر السبت، بتشييع جثمان الشهيد جهاد زهير أبو جاموس، الذي ارتقى شهيدا برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي أثناء مشاركته في مسيرة العودة الكبرى بالقرب من الخط الفاصل شرقي القطاع.

وشيعت جماهير قطاع غزة أمس واليوم، الشهداء الذي ارتقوا الجمعة، حيث تم الإعلان عن استشهاد 16 فلسطينا وإصابة نحو 1500 آخرين، جراء إطلاق قناصة الاحتلال المتحصنة خلف السواتر الرملية التي أقامها جيش الاحتلال بجوار السلك العازل، الرصاص الحي على المعتصمين السلميين بشكل مباشر.

وأعربت شقيقة الشهيد, عن أمنيتها أن ترى شقيقها الشهيد أبو جاموس قبل وداعه إلى مثواه الأخير في مقبرة بني سهيلا، وقالت وهي تبكي: ” لقد أخذوا أحسن حاجة عندي، كان نفسي أشوفه واحضنه ” ، مضيفا: ” نحن نفتخر بشهادة اخي، لقد رفع رأسنا ” .