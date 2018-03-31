شاب ينفذ مقلبا مرعبا في جلسة تصوير مع زوجته

واشنطن(صدى):

قدم شاب من ولاية تكساس الأمريكية هدية غريبة لزوجته ، لإحياء ذكرى زواجهما الأولى.

وكانت تزوجت أماندا من زوجها فينسنت في مارس 2017، الذي خطط عاما كاملا للاحتفال بالذكرى السنوية لزواجهما، حيث أصيبت أماندا بالصدمة عندما وجدت مهرجا يحمل السكاكين يختبئ في صورة زواجهما.

وقالت في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر مواقع التواصل ، إنها أعتقدت أن الصورة رومانسية، لكنها لم تستطع التوقف عن الضحك عندما رأت المهرج، إذ اعتقدت في البداية أنه تم تعديل الصورة باستخدام الفوتوشوب.

وقال فنسنت إن المهرج كان شقيقه الذي تسلل من الخلف ليظهر في صور زفافه دون علم ماندا.