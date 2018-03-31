شاهد واستمع لأول مرة.. صوت صغير التمساح

اميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو، لأول مرة صوت صغير التمساح أشهر أنواع الزواحف وأضخمها، وأكثرها إثارةً للرعب في النفوس.

وينتمي التمساح إلى فصيلة التمساحيات، وله جسم طويل، وذنب طوبل، وأرجل قصيرة، وهو من الزواحف التي تستطيع السباحة، وله فك قوي جداً وأسنان حادة، يستطيع بها الانقضاض على فريسته، وهو لا يستطيع إخراج لسانه من فمه.

ويُسمّى صوت التمساح ” صراخ ” .