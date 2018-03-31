التايمز تزعم بأن الوليد بن طلال يدفع 30 مليون شهريا مقابل حريته

علي القحطاني(صدى):

زعمت صحيفة ” التايمز ” ، أن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجموعة المملكة القابضة، يدفع عشرات ملايين الدولارات شهريًا مقابل حريته التي استعادها بعد إطلاق سراحه من محتجزه بفندق “ ريتز كارلتون ” بالرياض.

وقالت صحيفة “ التايمز ” البريطانية، إن بن طلال أغنى رجل سعودي تنازل عن مئات الملايين من الدولارات من أرباحه السنوية في شركاته، مشيرةً أنه يدفع شهرياً للحكومة 30 مليون دولار.