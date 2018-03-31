التايمز تزعم بأن الوليد بن طلال يدفع 30 مليون شهريا مقابل حريته
زعمت صحيفة ” التايمز ” ، أن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجموعة المملكة القابضة، يدفع عشرات ملايين الدولارات شهريًا مقابل حريته التي استعادها بعد إطلاق سراحه من محتجزه بفندق “ ريتز كارلتون ” بالرياض.
وقالت صحيفة “ التايمز ” البريطانية، إن بن طلال أغنى رجل سعودي تنازل عن مئات الملايين من الدولارات من أرباحه السنوية في شركاته، مشيرةً أنه يدفع شهرياً للحكومة 30 مليون دولار.
همس[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
سمو الامير وش يحس فيه!!
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3192 ] نشر منذ 1 ساعة
يا سلام ما شاء الله ومين اللي ابلغكم دا الخبر الكاذب و يارب سموة يرفع عليكم قضية
غدير[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
تتوقعون الأمير يحتاج سلف!
فهد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
الامير الوليد لو دفعها حقيقي عادي جدا حق لوطنه عليه والله معطية
غدير[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
مسكين الأمير مايدري يلقاها من مين أقساط أو من نادي الهلال يحتاج دعم
تبرع بقروشك ياطويل العمر
فيصل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
اعتقد ان التايمز فبركة الموضوع وهم ما يصدقون
يلقوا شئ على المملكة
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 60 دقيقة
يدفع ٣٠ أو ٣٠٠ مليون بالشهر….
الشئ المتأكدين منه إن البطل قالها وقوله أفعال… القانون يطبق على كائن من كان…
وحتى لو أفترضنا أن هذا صحيح فأكيد إنها حقوق ورجعت للدوله…ويعلم الله إن كلام التايمز ما زاد الشعب إلا إعجاب بهذا البطل الشاب…
تركي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 57 دقيقة
يعني يقصد شهريا ههههههه هذي اخرتها يا لأمير ياما الناس كانت تقصد لك تحمل شوية
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 3580 ] نشر منذ 56 دقيقة
طيب
ناصر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 55 دقيقة
يا بلاش صراحه خل التجار يجربون اللي يحسه المواطن الغلبان 30 مليون بس
نهى[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 53 دقيقة
سمو الامير وش يحس فيه!!!
عبدالرحمن علي[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 49 دقيقة
لا احد يعلم كيف تمت تسوية خروجه من الريتز
مريام[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 45 دقيقة
علي ماقالوا اخوانا المصريين يالهوتي ،، الطم
بسام[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 43 دقيقة
وش 30 مليون عندي الوليد بن طلال ترونها من 1500 عند الموظف حتي ماجت ربع ثروته
بدر[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 40 دقيقة
مسكين الامير مايدري يلقاها من مين اقساط او من نادي الهلال يحتاج دعم تبرع بقروشط ياطويل العمر
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا أحد يزعل من الحق…
محدثكم الشيخ نجر يدفع كل شهر 300 ريال واحيان اكثر … مخالفات ساهر وخلافه… ومع هذا انا راضي لأن التقصير مني…