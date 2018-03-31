بالفيديو.. لحظة اعتداء شخص على فتاة محجبة داخل مستشفى لدوافع دينية

واشنطن(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة بإحدى المستشفيات بالولايات المتحدة ، لحظة تعرض فتاة في التاسعة عشرة من عمرها لاعتداء داخل غرفة الطوارئ بالمستشفى ، من قبل رجل كان ينتظر في الردهة.

وأظهر الفيديو الموثق بكاميرا المراقبة ، الضحية أثناء تواجدها في المستشفى للعلاج من مشكلة في فكها إثر سقوطها على الجليد في وقت سابق من ذلك اليوم، عندما باغتها المهاجم من الخلف ليلكمها في رأسها ويسقطها إلى الأرض.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية ، أن الضحية رفعت دعوى قضائية ،حيث أكد محاميها أن الهجوم ربما كان بدوافع دينية.