الأهلي يصل العين استعدادًا لمواجهة تراكتور سازي

ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت، إلى مدينة العين الإماراتية قادمه من الرياض، وذلك استعدادًا لمواجهة تراكتور سازي يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب طحنون بن محمد بالقطارة ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها نائب رئيس شؤون السعوديين بسفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الإمارتية ابو ظبي الأستاذ ماجد طراد، ومن نادي العين عضو مجلس الإدارة الأستاذ سلطان الكلباني، ومدير العلاقات العامة الأستاذ عبيد الظاهري، وعددٍ من ممثلي الشريك الاستراتيجي للنادي الأهلي الخطوط السعودية في محطة أبو ظبي.

وأجرى الفريق تدريباته على الملعب الذي سيحتضن المباراة، حيث أدت القائمة الأساسية التي شاركت في لقاء الفريق الماضي أمام الفيصلي تدريبات استرجاعية واستشفائية، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات تنافسية وتكتيكية بإشراف المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.