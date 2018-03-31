عبد الرحمن بن مساعد: ” محمد بن سلمان.. إذا قال فعل “

نايف السالم(صدى):

وصف الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق، على توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة، بأنها خطوة رائعة غير مسبوقة.

وقال بن مساعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” إن قلت سوف وحرفُ السّينِ تنطقُهُ.. في التّوّ ِ قولُكَ بالأفعالِ يكتمِلُ.. محمد بن سلمان، إذا قال فعل ” .

وكان قد جرى توقيع الاتفاقية بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة بوينج الأمريكية، حيث سيكون من أهداف هذه الشراكة، نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات، وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة.

وتتضمن مستهدفات الاتفاقية، رفع مستوى استعداد أسطول القوات المسلحة، وتعزيز قابلية الصيانة، وخفض تكاليف الدعم طول فترة صلاحية الأسطول، وقد تم توقيع هذه الشراكة برعاية كريمة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة زيارته سياتل.