بالفيديو.. عروس تدخل حفل زفافها تمتطي حصانا
فاجأت فتاة الضيوف بحفل زفافها الذي عُقد في منطقة جونجونو في راجاستان الهندية، بدخولها إلى الحفل تمتطي حصانا بدلا من العريس.
وقالت العروس في تصريحات لوسائل إعلام هندية، إنها أرادت أن ترسل رسالة إلى عائلتها مفادها عدم التمييز بين الذكور والإناث وتعزيز المساواة بين الأبناء والبنات.
ولم تذهل العروس الجميع بلحظة دخول حفل زفافها فحسب، بل قررت أن ترتدي ملابس تقليدية مثل العريس، ولم ترتد الساري الهندي كالمعتاد.
مريام[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
عروسه بحصانها الابيض هههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44882 ] نشر منذ 1 ساعة
مسترجله العروسه المخروشه ,,
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2341 ] نشر منذ 1 ساعة
انا ضعت بالخبر 😥
معلمة[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 53 دقيقة
بغض النظر عن الفيديو
فيه فيلم وثائقي عن مدينة راجستان أعتقد اسمه أرض الملوك من إنتاج قناة العربي الكويتية موجود على اليوتيوب
أنصحكم فيه بتشوفون عاداتهم وتقاليدهم وعقيدتهم بصراحة أشفقت عليهم وتمنيت الدعاة اللي عندنا يطلعون لهم
فيها عن البدو الرحل ورحلة طاقم العمل معهم
جمميييييييل
تابعته مع الوالدة الله يرحمها قبل ٤ أو ٥سنوات تقريبا