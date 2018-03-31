بالفيديو.. عروس تدخل حفل زفافها تمتطي حصانا

نيودلهي(صدى):

فاجأت فتاة الضيوف بحفل زفافها الذي عُقد في منطقة جونجونو في راجاستان الهندية، بدخولها إلى الحفل تمتطي حصانا بدلا من العريس.

وقالت العروس في تصريحات لوسائل إعلام هندية، إنها أرادت أن ترسل رسالة إلى عائلتها مفادها عدم التمييز بين الذكور والإناث وتعزيز المساواة بين الأبناء والبنات.

ولم تذهل العروس الجميع بلحظة دخول حفل زفافها فحسب، بل قررت أن ترتدي ملابس تقليدية مثل العريس، ولم ترتد الساري الهندي كالمعتاد.