5 أشياء محظور تناولها على الفطور

أماني الغامدي(صدى):

يُعد الفطور من الوجبات الأساسية، التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ وذلك لأنه يمنح الجسم الطاقة اللازمة خلال اليوم، إلا أن هناك العديد من الأطعمة يجب تجنبها صباحًا، والتي لها آثارها السلبية، عند تناولها على الريق؛ لذا وفي هذا السياق، سنستعرض بعض الوجبات المحظور تناولها على الإفطار.

– الدهون: تناول الأطعمة المقلية على الريق، يبطئ من معدل الهضم؛ ويسبب الشعور بالتخمة والخمول في بداية اليوم.

– التوابل الحارة: الأكلات التي تحتوي على توابل حرة؛ تسبب التهاب في جدار المعدة؛ وقد تؤدي إلى قرحة.

– السكريات: تناول السكريات مثل ” الكيك، الشوكولاتة، المشروبات المحلاة ” على غيار الريق.

– الموالح: الأكلات التي تحتوي على شبه أملاح مرتفعة، كـ ” الجبن القديمة أو الرومي ” .

– الكافيين: الحصول على المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل ” الشاي، القهوة ” ، ومشتقاتها اليوم.