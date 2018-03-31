5 أشياء محظور تناولها على الفطور
يُعد الفطور من الوجبات الأساسية، التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ وذلك لأنه يمنح الجسم الطاقة اللازمة خلال اليوم، إلا أن هناك العديد من الأطعمة يجب تجنبها صباحًا، والتي لها آثارها السلبية، عند تناولها على الريق؛ لذا وفي هذا السياق، سنستعرض بعض الوجبات المحظور تناولها على الإفطار.
– الدهون: تناول الأطعمة المقلية على الريق، يبطئ من معدل الهضم؛ ويسبب الشعور بالتخمة والخمول في بداية اليوم.
– التوابل الحارة: الأكلات التي تحتوي على توابل حرة؛ تسبب التهاب في جدار المعدة؛ وقد تؤدي إلى قرحة.
– السكريات: تناول السكريات مثل ” الكيك، الشوكولاتة، المشروبات المحلاة ” على غيار الريق.
– الموالح: الأكلات التي تحتوي على شبه أملاح مرتفعة، كـ ” الجبن القديمة أو الرومي ” .
– الكافيين: الحصول على المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل ” الشاي، القهوة ” ، ومشتقاتها اليوم.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 2 ساعتين
من يصبح الفطور الا نادرين☺😁
ابوسليمان١٢٣٤٥[ عدد التعليقات: 369 ] نشر منذ 1 ساعة
كل هذي محضوره …!
يخرب بيتك على هالتقرير!!
يعني ناكل تبن ….!!
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9520 ] نشر منذ 40 دقيقة
افطاري عادةً توست أسمر بالجبن والعسل
او بيض مسلوق وواحد عصير
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 33 دقيقة
اذا كان فيه تميس وكبده والنوم ماكو بفطر ليش لا😊😁
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9520 ] نشر منذ 15 دقيقة
التميس يوم الجمعة فاضي اكون عادي بس ايام الدوام يثقلني خاصةً الفول يدمر التركيز،، بس الكبدة من يوم يومي ماكلتها ماحب طعمها رغم انها مفيدة جداً للي يعانوا من نقص الدم طبعاً الطازجة مو حق العمالة اللي يجيبوها مبردة وحق لحم 🍖 كلاب 🐕 (تكرموا)
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2347 ] نشر منذ 14 دقيقة
وانا فطوري مثل اخوي لهفه بس ماهو عسل احب المربى بالفراوله وشاي وبعدها بساعه او ساعتين نسكافيه اما شي فيه دهون او كشنه طبخ مستحيل مااحب
والحافظ الله❤️
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 2 دقيقتين
عليكم عافيه جميع😊😁