بالفيديو.. قرويون يطاردون تمساحا طوله 9 أمتار في الفلبين

مانيلا(صدى):

طارد قرويون في منطقة اجوسان ديل سور في الفلبين ، تمساحا ضخما يقدرون طوله نحو 8.8 أمتار، بعدما هاجم الصيادين والمزارعين والماشية.

حيث قرر الأهالي مطارة التمساح يأتي ذلك بعد أن هاجم التمساح الضخم سيدة، ويُعتقد أنه قادر على سحق شاحنة بفكيه، حيث ادعى أحد السكان أنه رأى التمساح وأصيب بالصدمة من حجمه.

وعبر الأهالي عن مخاوفهم من أن يشكل التمساح تهديدا على حياة الذين يعيشون على ضفاف النهر.