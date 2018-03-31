بالفيديو.. أسد يقتحم حافلة سفاري مليئة بالطلاب

اميرة خالد(صدى):

أثار أسد أبيض ، ذعر ورعب مجموعة من الطلاب في رحلة مدرسية ، عقب قفزه داخل حافلتهم بمحمية للحياة البرية في جنوب أفريقيا .

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في محمية الحياة البرية في بيلا بمقاطعة ليمبوبو المرشدين يحثون الطلاب على الاسترخاء والحفاظ على هدوئهم بينما يشم الأسد المركبة لاستكشافها.

وقال المرشدون إن الأسد وأشقاءه الواقفين في مكان قريب من السيارة يخلطون أحيانا بين السيارات والألعاب ، فيما تمكنوا من سحب الطلاب المرعوبين بهدوء خارج السيارة .