بالفيديو.. أسد يقتحم حافلة سفاري مليئة بالطلاب
أثار أسد أبيض ، ذعر ورعب مجموعة من الطلاب في رحلة مدرسية ، عقب قفزه داخل حافلتهم بمحمية للحياة البرية في جنوب أفريقيا .
وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في محمية الحياة البرية في بيلا بمقاطعة ليمبوبو المرشدين يحثون الطلاب على الاسترخاء والحفاظ على هدوئهم بينما يشم الأسد المركبة لاستكشافها.
وقال المرشدون إن الأسد وأشقاءه الواقفين في مكان قريب من السيارة يخلطون أحيانا بين السيارات والألعاب ، فيما تمكنوا من سحب الطلاب المرعوبين بهدوء خارج السيارة .
مريام[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 ساعات
يسترخون كيف !!
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44882 ] نشر منذ 3 ساعات
الأسود هذي ابو كلب .. ماهي أسود اصليه ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 ساعات
أسد دانا بخاف من الكلب هههههههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26714 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2347 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصليه او ماهو اصليه يكفي لاقربت لها هيبتها😰
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4055 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيددد في خووووف لو بسه حيكون في خوووف فمابالك أسد 😰😱
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9261 ] نشر منذ 2 ساعتين
يقــــــول ألأســـــــــــد لِشِــــــبله .
.
ولــدي إلـيـــــك وصـيـــتي عهــد الأســـــود… الـعِــــــز غـايـتُــنا نعيـــش لكـي نســـــــودِ
وعـريـننا في الأرض معروف الحدود… فـاحم العرين وصنه عن عبــث القـــرود
أظـفــــارُنـــا لـلـمـــجد قـــد خُلِقَــت فــدى… وأنـــيابُــــنا سُـنَّـــت بأجســــاد العــــــــدىَ
وزئــــيرُنـا فـي الأرض مَـرهـوب ألصـــــدى… نـعـلـي عـلى جثث الأعـادي الســـؤدداََ
هــذا الـعـــريـن حـمـــته آســـــاد الشــــرى …وعـلــى جـوانــب عـــزه دمُــــهُم جَــــــــرىَ
مـن جـــــارَ مـن أعـدائُـــــــنا وتكــــــبرا …سِـقــــنا إلــــيه مــن الضــرأغَـــــــــمُ مَحشــــــــراَ
إيــــاكَ أن تَــرضــــــى ألـونـــــى أو تَستَكـــين… أو أن تهــــــون لِـمعــتدٍ يطــأ العـــــرينَ
أرسِــل زئـيــرَكَ وإبـق مَـرفـوع ألجَبــين …وإلثَــم جــــروحِـك َصامـــتاً وانس الأنـــــينَ
الررررراقي[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 9 دقائق
شكل الاسود شبعاااااانه
الررررراقي[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 8 دقائق
لانهم واقفين بجوارها وماتعرضت لهم اكيد اكلوها قبل التصوير لحد مرحلة الشبع ..