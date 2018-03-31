تامر عاشور تعليقاً على إنفصاله: ” وصلنا لحارة سد “

أماني الغامدي(صدى):

أكّد المطرب المصري تامر عاشور , صحّة ما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن انفصاله عن زوجته سمر أبو شقة، مؤكداً أنّ الطلاق لم يحدث مؤخراً كما يروّج البعض وإنما بعد شهر واحد من الزواج، بسبب الاختلاف الشديد في الطباع الشخصية.

كما أشار الفنان المصري, حسب مصادر مقربة منه, إلى أنّه أخفى خبر الانفصال خمسة أشهر، منعاً لأية إساءة قد تلاحق طليقته، وأنه كان حريصاً على أن يتمّ الطلاق بهدوء وبدون مشاكل حتى لا يتحوّل الحب إلى كراهية، لافتاً إلى أنّ أسباب الانفصال كانت الخلافات وعدم تفاهم الطرفين وكان حريصاً أن يتجاوز تلك الخلافات خلال الشهر الأوّل من الزواج وقال: ” لكن مع الوقت وصلنا لحارة سد ” .