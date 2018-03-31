بالفيديو.. نهاية مروعة لفتاة حسناء حاولت الجلوس على طاولة زجاج

اميرة خالد(صدى):

سقطت فتاة حسناء بطريقة مروعة أثناء محاولتها الجلوس على طاولة زجاج والرقص عليها.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تحاول الجلوس على الطاولة والرقص عليها، لكنها تسببت في تهشم الزجاج لتسقط بطريقة مروعة وسط صدمة الموجودين.