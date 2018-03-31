بالفيديو.. نهاية مروعة لفتاة حسناء حاولت الجلوس على طاولة زجاج
سقطت فتاة حسناء بطريقة مروعة أثناء محاولتها الجلوس على طاولة زجاج والرقص عليها.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تحاول الجلوس على الطاولة والرقص عليها، لكنها تسببت في تهشم الزجاج لتسقط بطريقة مروعة وسط صدمة الموجودين.
خلود[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
الف سلامة عليك يا الغلا
فهد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 4 ساعات
والله ضحكتني كتير
نهى[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
هدي هي آخرة الرقص😂😂
نهى[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
هدي هي آخر الرقص😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44882 ] نشر منذ 3 ساعات
الـ وشسمه راح بخبر تشرذَمَ ,,