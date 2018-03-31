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بالفيديو.. نهاية مروعة لفتاة حسناء حاولت الجلوس على طاولة زجاج

بالفيديو.. نهاية مروعة لفتاة حسناء حاولت الجلوس على طاولة زجاج
اميرة خالد(صدى):

سقطت فتاة حسناء بطريقة مروعة أثناء محاولتها الجلوس على طاولة زجاج والرقص عليها.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تحاول الجلوس على الطاولة والرقص عليها، لكنها تسببت في تهشم الزجاج لتسقط بطريقة مروعة وسط صدمة الموجودين.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات

الف سلامة عليك يا الغلا

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 4 ساعات

والله ضحكتني كتير

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات

هدي هي آخرة الرقص😂😂

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات

هدي هي آخر الرقص😂😂

[ عدد التعليقات: 44882 ] نشر منذ 3 ساعات

الـ وشسمه راح بخبر تشرذَمَ ,,

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