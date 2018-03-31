بالفيديو..شيخ سوداني يهاجم بسخرية ماوصفهم بشيوخ الإخوان في المملكة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشيخ السوداني مزمل فقيري، والذي نال شهرة في الخليج بسبب أسلوبه في انتقاد ما وصفهم بشيوخ الإخوان المسلمين في المملكة.
و يحرص الداعية السوداني الشيخ مزمل فقيري على التطرق إلى مواضيع من أسماهم بـ دعاة الفتنة الذين يحاولون الزج بالشباب العربي في مناطق الاضطرابات.
كما يحذر في محاضراته من الأحزاب السياسية التي تتخذ الدين وسيلة لتحقيق مشاريعها، ويعرف الشيخ فقيري بأسلوبه الشعبي الساخر الذي يجد قبولًا كبيرًا بين الشباب العربي.
ابن طابة[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 ساعات
بغض النظر عن تسمية الأشخاص ف الفيديو
والله إن جماعة الإخوان المسلمين شر على العباد والبلاد.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 610 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههه كلمه حق في زمن تقديس المدلسين واصحاب الفتاوي ذات البلاوي وسرقه مؤلفات الناس
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44882 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه ,,
,, صدقت ورب الكعبه ,,
نهى[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
الزول ولع في شيوخ الاخوان ما عليهم يستاهلون
فهد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههه
ادعس يا شيخ بالله اقيف واعيد حركة القرضاوي مرة ثانية
ناصر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
يخرب ابو مزاجك يا شيخ وش هالخطبة
سليم[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين
.الخطير في كلام الأخ اللي من السودان هو أن الناس في كل مكان تشتكي من أذى شيوخ عندنا تدخلوا في اوطانهم
تركي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
صراحه الشيخ ده يقول كلام حلو
اهم شئ حركة القرضاوي
ماجد[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين
. غسل العريفي والعودة والقرضاوي غسيل وكوي
شمس[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين
. احرقهم حرق الشيخ العلامة بس المفروض الاستهزاء مهو في المسجد
فيصل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
صراحه ما كذب ولا افتري وهم تقريبا سبب الفتنة في بلاد العرب والقرضاوي بذات المفروض ينال القصاص
شمس[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله من ذود الكمونية يازول
خلود[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الزول غسلهم غسل
شمس[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين
. سوداني سليط اللسان وماكذب والله تكلم عن خطر جماعة الإخوان ولم يخشى في الله لومة لائم
جزاك الله خيرا يا شيخ
طلال[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين
. ياهوه والله قطعت بطني من الضحك
بس البشير كيف سمح له يشتم اصحابة
عهود الراشد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
ضحكوا ع طيبه الشعب ، واستتروا بغطاء الدين ،وأشغلوا العالم وهم مترفون مرفهون مابين تركيا وأوربا ، لكن الآن انكشف كل شي وليس لهم قبول ، اللهم احمي مملكتنا وشعبنا من كل محرض ع الفتن ، اللهم انصر جنودنا البواسل ، واحفظ لنا ملكنا وسمو ولي عهده الأمين حبيبا الشعب اللهم أمين .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9261 ] نشر منذ 1 ساعة
أيـــوه ياشــيخ إدعَــــس علـى القرضاوي تـــراه خــروف من خــرفان شـــريــفه .🍌🍌.
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********👍= آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي =👍********
مغابش[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 60 دقيقة
قعد لهم الزول على ركبة وغلسهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26714 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله المستعان