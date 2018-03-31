بالفيديو..شيخ سوداني يهاجم بسخرية ماوصفهم بشيوخ الإخوان في المملكة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشيخ السوداني مزمل فقيري، والذي نال شهرة في الخليج بسبب أسلوبه في انتقاد ما وصفهم بشيوخ الإخوان المسلمين في المملكة.

و يحرص الداعية السوداني الشيخ مزمل فقيري على التطرق إلى مواضيع من أسماهم بـ دعاة الفتنة الذين يحاولون الزج بالشباب العربي في مناطق الاضطرابات.

كما يحذر في محاضراته من الأحزاب السياسية التي تتخذ الدين وسيلة لتحقيق مشاريعها، ويعرف الشيخ فقيري بأسلوبه الشعبي الساخر الذي يجد قبولًا كبيرًا بين الشباب العربي.