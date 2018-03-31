تفاصيل نشوب حريق في ماسبيرو المصري

القاهرة(صدى):

أكد رئيس قطاع الأمن بالهيئة الوطنية للإعلام المصري، محمد عبدالجواد، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي نشب في إحدى السيارات بجراج ” ماسبيرو ” .

وأكد ” عبدالجواد “، أن الحريق حدث فى سيارة تابعة لقطاع الهندسة الإذاعية، كانت مركونة منذ فترة في الجراج، مشيرًا إلى أن ماسا كهربائيًا حدث في بطاريتها، تسبب فى اشتعال الحريق، إلا أنهم تمكنوا من إخماده خلال وقت قصير.

وكان قد نشب حريق داخل مبني ماسبيرو، في الطابق الثاني من جراج المبنى، وطالب قطاع الأمن، جميع العاملين بإخراج سياراتهم من الجراج؛ حتى يتمكن رجال الحماية المدنية من إطفاء النيران.