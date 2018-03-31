استمراراً لنزيف المقاطعة.. 65مليار ريال عجز الموازنة في قطر

طلال الضوي(صدى):

ارتفع عجز ميزان المدفوعات لدولة قطر في العام 2017 بنسبة 217% على أساس سنوي, هذا واظهرت أرقام مصرف قطر المركزي تسجيل ميزان المدفوعات القطري عجزاً بقيمة 65.07 مليار ريال مقابل عجز بقيمة 20.51 مليار ريال في العام 2016.

وبحسب المركزي القطري, اليوم, السبت, فقد بلغ فائض الميزان التجاري السلعي للدولة الماضي 133.7 مليار ريال مقارنة بـ 92.3 مليار ريال في 2016 بنمو نسبته 44.8% ، بينما تحول العجز في الحساب الجاري بنحو 30 مليار ريال في العام 2016 الى فائض بقيمة 23.4 مليار ريال في العام 2017 على خلفية تحسن اسعار المنتجات الهيدروكربونية.

وتشير أرقام ميزان المدفوعات المنشورة على الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي الى تراجع عجز الميزان الخدمي بنسبة 16.3% إلى 49.9 مليار ريال، هبوطا من 59.6 مليار ريال في 2016.