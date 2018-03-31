بالفيديو.. مصلون في باكستان يهتفون: ” لبيك لبيك السعودية “

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو مئات المصلين في باكستان، خلال صلاة الجمعة، اثناء وهم يدعون للسعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأظهر مقطع الفيديو خطيب صلاة الجمعة يهتف: ” لبيك لبيك السعودية.. لبيك لبيك سلمان ” ، فيما ردد وراءه المصلين هتافات مناصرة للمملكة هزت أركان المسجد، وذلك ردا على إطلاق الحوثيين صواريخ تجاه الأراضي السعودية الأسبوع الماضي.

وكان المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي؛ أكد أن قوات الدفاع الجوي للتحالف، رصدت إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة، الأحد الماضي، وتم التعامل معها جميعًا.