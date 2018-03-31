صحة الرياض تخصص 35 مركزا صحيا مناوبا لمواجهة حالات الغبار

تركية البدر(صدى):

تواصل ” صحة الرياض ” استنفار مرافقها الصحية نتيجة للتقلبات الجوية التي شهدتها الرياض مؤخرا .

وفي هذا الاطار أعلنت الصحة في الرياض عن عمل ” 33 ” مركزا للرعاية الصحية الاولية لاستقبال حالات الربو نتيجة التعرض للغبار .

وذكرت ” صحة الرياض ” أنها خصصت عدد من المراكز الصحية المناوبة والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية العاجلة حيث يستمر عملها حتى الساعة 11 ليلاً، وذلك في كلاً من مركز صحي اليمامة ، مركز صحي عتيقة ، مركز صحي الفوطة ، مركز صحي الخالدية، مركز صحي منفوحة الجديدة ، مركز صحي النزهة ، مركز صحي الفلاح ، مركز صحي حي الملك فهد ، مركز صحي الربيع ،مركز صحي الملقا ، مركز صحي الازدهار ،مركز صحي الورود ، مركز صحي المصيف ، مركز صحي الرائد ،مركز صحي الرحمانية ، مركز صحي بدر الثالث ، مركز صحي العزيزية 2 ، مركز صحي الدار البيضاء2 ، مركز صحي الشفاء الثاني ، مركز صحي الملك فيصل ، مركز صحي القادسية ، مركز صحي الروضة1 ، مركز صحي السعادة ، مركز صحي الجزيرة ، مركز صحي النسيم الشمالي ، مركز صحي النظيم الشمالي ، مركز صحي السلام ، مركز صحي اشبيليا ، مركز صحي المونسية ، مركز صحي النسيم الشرقي ،مركز صحي العريجاء الغربي ،مركز صحي المنار ،مركز صحي لبن2 ومركز صحي الروضه ٢ ومركز الامير سلطان بمحافظة الدرعية .

وقد أكد د حسن كريري مساعد المدير العام للصحة العامة استمرار جهود هذه المراكز في تقديم خدماتها بعد توجيهات مديرعام صحة الرياض د ناصر بن فالح الدوسري للتسهيل على المواطنين وإستثمارها كافة الإمكانات المتاحة لتجويد خدماتها والإرتقاء بمستويات الأداء في مرافقها الصحية .

وأكد أن هذا الاجراء قد أسهم في تخفيض الضغط على المستشفيات ، وتقليل وقت الانتظار للمستفيدين من خدماتها .