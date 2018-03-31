شرطة الرياض تكرم الضباط والأفراد المتميزين في البحث الجنائي

سعيد العجل(صدى):

كرمت شرطة الرياض، عدداً من ضباط وأفراد إدارة التحريات والبحث الجنائي المتميزين، تقديرًا للجهود المبذولة من ضباط وأفراد إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في كشف غموض العديد من القضايا الجنائية الهامة والقبض على مرتكبيها خلال فترة زمنية وجيزة، وذلك استشعارًا بدورهم الهام في خدمة أمن الوطن.

واستقبل مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، في مكتبه بمقر مديرية الشرطة بجمع قصر الحكم الإداري مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي، العقيد منصور العتيبي، وعدداً من ضباط وأفراد الإدارة المتميزين.

وجاء التكريم بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمنطقة وأبلغهم شكر وتقدير مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام.

وأكد اللواء المطيري، أن النتائج التي تحققها الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة محل تقدير القيادة، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد بكل جدارة واقتدار، كما عهد منهم.