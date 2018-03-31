ولي العهد يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح

نايف السالم(صدى):

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح.

وقال ولي العهد ” تلقيت نبأ وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ” .