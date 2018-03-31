خادم الحرمين يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح.

وقال الملك المفدى ” علمنا بنبأ وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .