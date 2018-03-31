هطول أمطار على المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

هطلت مساء اليوم السبت، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، وما زالت السماء غائمة، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار – بمشيئة الله -.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت أن تشهد البلاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة، مهد الذهب، السويرقية، الحناكية، والأجزاء الشرقية من المنطقة حتى الساعة 8 مساءً.