البراء القرني يفوز بالمركز الأول بمسابقة الكراسي المتحركة في مارثون ” بترومين “

حسين العلي(صدى):

شارك مركز الملك عبد الله لرعاية للأطفال المعوقين سباق الماراثون بجدة، يوم السبت الموافق 14 / 07 / 1439هـ في مدينة الملك عبدالله الرّياضيّة ” الجوهرة ” وذلك بالتعاون مع ” شركة بترومين ” والتي تعتبر رائدة في صناعة الزيوت والشحوم الخاصة بخدمة محركات السيارات في المملكة العربية.

وأطلقت صافرة الانطلاق ليبدأ سباق الماراثون وذلك بمسافة 2 كيلو متر وشارك الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة من مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز، و هم: (الطفل عمر باموسى وعبدالرحمن غازي يعانون فتق في العامود الفقري،البراء القرني لديه تيبس خلقي في مفاصل الأطراف السفلية، اما الطفل فارس الغامدي يعاني من متلازمة لارسن ).

ويهدف هذا السباق الى التعرف على مختلف الرياضات التي يستطيع الاطفال المعوقين المشاركة فيها .

كما أطلقت صافرة الانطلاق ليبدأ سباق الماراثون وذلك بمسافة 2 كيلو متر لأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة من مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز، و هم: (الطفل عمر باموسى وعبدالرحمن غازي يعانون فتق في العامود الفقري،البراء القرني لديه تيبس خلقي في مفاصل الأطراف السفلية، اما الطفل فارس الغامدي يعاني من متلازمة لارسن ).

وفي نهاية السباق تم تتويج الفائز بالمركز الأول للطفل البراء القرني وبمبلغ مالي قيمته 3000 ريال وتكريمه من خلال تقديم كأس الماراثون، وكذلك قدمت مجموعة من الهدايا لبقية الأطفال المشاركين.

وتضمن السباق سحبا على جوائز قيمة منها للمتسابقين وللحضور، وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات الراعية والحكومية المشاركة في الحدث.

وشكر بدوره مدير المركز الملك عبد الله ” د. زهير ميمني ” الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية لدعمهاللفعاليات الرياضية، واخص بالشكر شركة بترومين على هذا التنظيم و رعايته الكريمة لهذا الحفل،وايضا وجهه ” د.ميمني ” كافة شكرة وتقديرة للرعاة والجهات المشاركة لإنجاح هذه المناسبة.

وأضاف انه يأتي تنظيم مثل هذه البرامج ضمن إطار التعاون وتضافر الجهود التطوعية وتبادل الخبرات بين المركز وبين الأفراد والشركات والمؤسسات التي تهتم بقضايا ذوي الإحتياجات، والقضايا الاجتماعية الإنسانية.