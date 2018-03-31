بالفيديو.. ” اسيل عمران ” العادات والتقاليد السعودية ليست آيات قرآنية

نايف السالم(صدى):

اعترضت الفنانة اسيل عمران على العادات والتقاليد السعودية، مؤكدة أنها ترى من حقها أن تكون مختلفة عن الرجل وغير تابعة له.

قالت اسيل خلال مشاركتها في برنامج ” نون ” على القناة الفضائية ” الأن ” : أبسط حقوقي أن أكون مختلفة عن الرجل و غير تابعة له العادات و التقاليد متوارثة ليست ايات منزلة يجب اتباعها.