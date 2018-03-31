بالفيديو.. ” اسيل عمران ” العادات والتقاليد السعودية ليست آيات قرآنية
اعترضت الفنانة اسيل عمران على العادات والتقاليد السعودية، مؤكدة أنها ترى من حقها أن تكون مختلفة عن الرجل وغير تابعة له.
قالت اسيل خلال مشاركتها في برنامج ” نون ” على القناة الفضائية ” الأن ” : أبسط حقوقي أن أكون مختلفة عن الرجل و غير تابعة له العادات و التقاليد متوارثة ليست ايات منزلة يجب اتباعها.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2289 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا ان عرفتي القرآن وآياتة
العتيبيه[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
كلنا معاكي يا اسيل ربي يحفظكي
وكلامك صح ومليون صح
هلال[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش انتي وش طبقتي من القرأن !!!
جيل العهر
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة
ماهي ايات
الا كتاب مرسل بعد يالبقرة
انت اول شي اثبتي انك سعودية بعدين تكلمي بسم السعودية
يااااجمعاعة في سعودية اسمها اسيل عمران الله يرحم التجنس
جاء المثل يابنت عمران وش اسم ابوش
لابوش لابو ابوش معش
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4051 ] نشر منذ 1 ساعة
لا معليش مو كلنا معاها يااختي … ذي شيعيه مجوسيه … والحمدلله ربي شرفنا وفضلنا عليهم 😏
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة
جاتك العتيبية مطفية النور
يابنت خليك في بعرينك وغنمك
الله يخذك قولي امين
ناصر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
كلامها صحيح ولكن إذا اللي تفعله شئ كويس هذي مصيبة
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4051 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه آمين 😂
تلاقيها عتيبيه من سيهات 😂🙈😂
فهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
عايشة خارج المملكة وقاعدة تتفلسف علينا
مغابش[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 1 ساعة
ياويلي وش بها البنت قامت تفسر كتاب الله على كيفها
والله تحتاج مطوع يدرسها القرآن الكريم
نهى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
مشكلة الشهرة تغش اصحابها
ابو طيف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
إذا الله قال وأمر بالعرف انتي مهو عاجبك الكلام
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26697 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26697 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
خلود[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي اخرتها يا اسيل الله يهديك
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة
ناقده ومتابعة
جعلك الجنة قولي امين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة
إن الله لا يصلح عمل المفسدين
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4051 ] نشر منذ 60 دقيقة
اللهم آمين .. وياكم يارب 😍 جزاك الله خير
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 602 ] نشر منذ 54 دقيقة
ابك يبالك نجر يطحن محنتس يالماخوذه
احمد[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 47 دقيقة
طرش هالبحر الي متي يعبثون في سمعتنا وعادتنا
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله ام امين
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 42 دقيقة
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هذا الدعاء يشترى بماء العين !!!!
اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل , وفي كرمك ما هو فوق الأمل ,
وفي حلمك ما يسد الخلل , وفي عفوك ما يمحو الزلل..
اللهم فبقوة تدبيرك , وعظيم عفوك, وسعة حلمك , وفيض كرمك..
أسألك أن تدبرني وذريتي بأحسن التدابير, وتلطف بنا , وتنجينا مما يخيفنا ويهمنا..
اللهم لا نضام وأنت حسبنا , ولا نفتقر وأنت ربنا , فاصلح لنا شأننا كله,
ولاتكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. (اكتبوه واحفظوه لكم ولذريتكم اجمعين)
🍒ھل تعرف الفرق بين المعوذتين
( الفلق والناس ) في المعنى ؟
سورة “الفلق” إستعاذة من الشرور الخارجية : الليل إذا أظلم، القمر إذا غاب، وهذان الوقتان مظنة كثرة الشرور والساحرات اللاتي ينفخن في عقد السحر والحسد .
سورة “الناس” إستعاذة من الشرور الداخلية : من الوسواس وهو القرين، والنفس الأمارة بالسوء إذا غفل المسلم .
والشرور الداخلية أشد من الخارجية ؛ فالشرور الخارجية ممكن تبتعد عنها، والشرور الداخلية ملازمة لا تنفك عنك أبداً .
لذلك نستعيذ مرة في الفلق وثلاث مرات في الناس:
فأنت تقول في الفلق ( قل أعوذ برب الفلق ) ثم تذكر المستعاذ منه
وفي الناس تقول ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ) ثم تذكر المستعاذ منه .
فمن يقرأ المعوذتين يُوقى بإذن الله من جميع الشرور الخارجية والداخلية.
ومن عرف هذا المعنى تبين له سبب هذه الفضائل الكثيرة التي حشدت للمعوذتين.
( معلومة من ذهب )
ﻻ تبخلوا بها
ابو عايد[ عدد التعليقات: 785 ] نشر منذ 40 دقيقة
وانتي وش عارفة من القران وتطبقينة
حتى الصلاة يمكن مختلفة عندك اذا تصلين اصلاً
الواقع[ عدد التعليقات: 5919 ] نشر منذ 37 دقيقة
أجمل عادات وتقاليد هي في الجزيرة العربية واكملها الإسلام بخمسة أركان ولله الحمد ونتمنى ترسيخ هذه العادات والتقاليد في كل أجيال السعودية القادمة والمدعوة اسيل خليك في حالك الخالي من أدنى معاني الشرف وراقصي مدربي البالية ومطاردة الخرفان في الفنادق والمنتجعات
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16471 ] نشر منذ 23 دقيقة
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