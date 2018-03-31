” الأرصاد ” تحذر من عدم استقرار حالة الطقس

نايف السالم(صدى):

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، عن ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن حالة الطقس غير المستقرة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تشهد البلاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد على منطقة مكة المكرمة تشمل الطائف، الخرمة، تربة، أم الدوم، الموية، رنية، مدركة تشمل الطريق الواصل لـعفيف حتى الساعة 8 مساءً.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة، مهد الذهب، السويرقية، الحناكية، والأجزاء الشرقية من المنطقة حتى الساعة 8 مساءً.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أيضاً إلى تقلبات حالة الطقس على منطقة الباحة، حيث تضمن التنبيه تكون عوالق ترابية؛ ما يسبب تدني الرؤية الأفقية على منطقة الباحة.