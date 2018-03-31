الطبيبة وأميرة الثقافة والأدب

قبل أيام قليلة وأثناء تصفحي لبعض المواقع في وقت فراغي كالعادة.

شدني إسم يتكرر على الساحة الأدبية والسياسية وبصفتي عضو في المجلس العربي للمثقفين وجدت هذا الإسم أيضا في قائمة الأوائل فلم تأخذني تلك الدهشة .

فهذا الإسم جعلني فضوليا لأبحث بشكل أعمق ولكي ألقي نظرة عن كثب.

فما كان مني إلا أن قمت بالتنسيق مع رابطة الإبداع الخليجي لكي نستضيف هذه الشخصية.

إنه إسم ولكن أي إسم؟

إنها صاحبة السمو الملكي الأميرة سهيلة بنت محمد الفيصل آل سعود.

وهذا يعني أنني سوف أتحدث مع أميرة وطبيبة وشاعرة وكاتبة وروائية.

كل هذا مجتمع في شخصية واحدة. وتبادر لذهني على الفور أنني ربما لا أجد تجاوب أو إهتمام.

فقمت بإرسال تلك الرسالة لتحديد لقاء مع سموها .

بعد نصف ساعة فقط وجدت الرد من الأميرة وترحيبها بالفكرة ولكني كنت أظن الموعد سيطول لعدة أيام وربما أسابيع.

وكانت المفاجأة الثانية أن الموعد في مساء نفس اليوم.

إتصلت بها متأخرا عن الموعد المحدد ولكن الأميرة هي من بادر بالإعتذار لتأخرها لنصف ساعة .

وأستهلت حديثها معي بسؤال عن أحوالي وكأنها تعرفني منذ زمن وكذلك سؤالها عن أهل المملكة وعن الأجواء و هذا الحوار الودي هو ما جعلني أكسر حاجز المحادثة الرسمية مع الإحتفاظ بهيبة الأميرة وقدرها.

تطرقنا في حوارنا إلى كتابة الأميرة للشعر بلغة غير العربية فكان ردها أن قالت: لا ولم أفكر إطلاقا فأنا عربية وأفتخر بعروبتي .

وهذا ماجعلني أقف مفكرا بعد إغلاق المكالمة وأقارن هذه الأميرة والتي تتحدث عنها كل الصحف العربية وغير العربية ببعض الشخصيات التي ربما لاتجيد اللغة الإنجليزية ومع ذلك يتشدقون ويخلطون بعض المصطلحات الغير عربية بالعربية.

وأيضا هذا التواضع والتشجيع الذي لمسته من سموها جعلني أقارنه ببعض المصطلحات التحبيطية من أشخاص لا يجيد أحدهم القراءة السلسة.

ولكي تعرفوا سبب كتابتي هذا المقال سأعطيكم نبذه مختصرة جدا عن هذه الأميرة.

هي خريجة سياسة واقتصاد بدرجة امتياز من جامعة ويلز , وتجيد سموها سبع لغات تحدثا وكتابة وترجمة هي ( الانجليزية والروسية والألمانية والفرنسية والرومانية والإيرانية والعبرية ) , وحاصلة على بكالوريوس في جراحة القلب من جامعة بوخارست .

كما لسموها عدد من الروايات والمقالات في الأدب والشأن العربي, والاسلامي , والدولي في كثير من الصحف العربية مثل زهرة الخليج والراية والوطن والشرق وعدة صحف اردنية ومصرية , وبعض من الدول الأوربية.

وتقلدت عدد من المناصب الدولية كمستشارة بهيئة الأمم المتحدة , ومستشارة بجامعة الدول العربية , وسفيرة للنوايا الحسنة بين الدول العربية والإسلامية والأوربية , وقد كرمت في الكثير من المحافل العربية والدولية على مساهماتها في الكثير من المجالات .

هذا وتعد سمو الأميرة سهيله من الشاعرات العربيات المميزات في الشعر الغنائي, تغنى بكلماتها عدد من مطربي الوطن العربي ومن أبرز من غنى لها من الفنانين كاظم الساهر وأصاله ماجد المهندس ومحمد البلوشي وسالم بن علي

فهل عرفتم عمن أتحدث؟ فالمعروف لايعرف

إنها (سهيلة الفيصل)

فلو لم تكن أميرة لكانت أميرة .