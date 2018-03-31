سيدة تقاضي مستأجر لتصويره 24 فيلما إباحيا في منزلها الفاخر دون علمها

لندن(صدى):

تقدمت سيدة بريطانية بدعوى ضد مستأجر ، لأستغلاله لمنزلها الفاخر المطل على شاطئ ولاية ماساتشوسِتْسْ ، في أعماله المنافية للآداب ، وتصوير 24 فيلماً إباحياً بكل غرفة بالمنزل .

وأكدت السيدة في دعوتها التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية ، أن المستأجر صوّر الأفلام الإباحية بدون موافقتها، لأهداف تجارية، وهو ما يعد انتهاكاً واضحا لعقد الإيجار .

وقالت صاحبة المنزل في تصريحات إعلامية ، أن ممتلكاتها الفاخرة تعرضت للتلوث، بسبب أبطال الأفلام الاباحية ، إضافة إلى إتلاف متعلقات تقدر بـ 16000 دولار.

وأشارت في دعوتها إلى أنها اكتشفت الصور والمقاطع الجنسية العارية، بسبب خلفية التصوير التي تظهر منزلها، عندما صادفت أحد هذه المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.