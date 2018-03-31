بالفيديو.. سائق يتعمد الارتطام بسيارة على طريق رئيسي بالرياض
أظهر مقطع فيديو تهور سائق يتعمد منع سائق سيارة أخرى من المرور، ومن ثم إيقافه بالقوة، وسط طريق عام تسير فيه السيارات الأخرى.
وظهر سائق وهو يترصد سائق السيارة الأخرى، ويلاحقه وهو يتقدمه من المسارات لمنعه من المرور، وسط سيارات أخرى تسير في الشارع ذاته، ببطيء بسبب موجة الغبار التي شهدتها الرياض أمس، حيث انتهى بالارتطام قليلا بمؤخرة سيارته، وإيقاف حركة السير على الطريق.
الoedj[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 43 دقيقة
للأسف الاشكال هذي ماليه الشوارع والمرور السري في سبات تلاقي العسكري في بداية الساعتين الاولى في عمله شغال في الناس وباقي الوقت تلاقيه تحت كبري ولا في حاره ع الجوال
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 602 ] نشر منذ 38 دقيقة
هالأشكال جرابيع مالقيت رجال يتوطى بطنها وتربيها
فهد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 32 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله شاب مستهتر
ناصر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة
وين المرور عنه
نهى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 27 دقيقة
والله ما تعب فيها والا احد يسوى في حلاله كذا
فيصل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 24 دقيقة
يمكن يدور على فلوس التأمين
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4051 ] نشر منذ 23 دقيقة
يحيبوووه من اذنه .. الدنيا تغيرت وماعاد احد يرضى بالغلط ويسكت …
الله يديم علينا الأمن والآمان … ويعز حكومتنا 🇸🇦💖
نويصر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 22 دقيقة
دشير مجمعه
تركي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 دقيقة
المفروض انه يتعاقب
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 602 ] نشر منذ 14 دقيقة
كيف ستسوق الحورمه بعد شهرين وهذا حالنا….؟
الروقي[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 8 دقائق
بأختصار
شوية بهائم امتطت مركبات
لو كان هناك عقاب مغلض لما اقدم على مثل هذا التصرف الحيواني في وسط العاصمه