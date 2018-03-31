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بالفيديو.. سائق يتعمد الارتطام بسيارة على طريق رئيسي بالرياض

بالفيديو.. سائق يتعمد الارتطام بسيارة على طريق رئيسي بالرياض
حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو تهور سائق يتعمد منع سائق سيارة أخرى من المرور، ومن ثم إيقافه بالقوة، وسط طريق عام تسير فيه السيارات الأخرى.

وظهر سائق وهو يترصد سائق السيارة الأخرى، ويلاحقه وهو يتقدمه من المسارات لمنعه من المرور، وسط سيارات أخرى تسير في الشارع ذاته، ببطيء بسبب موجة الغبار التي شهدتها الرياض أمس، حيث انتهى بالارتطام قليلا بمؤخرة سيارته، وإيقاف حركة السير على الطريق.

 


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 43 دقيقة

للأسف الاشكال هذي ماليه الشوارع والمرور السري في سبات تلاقي العسكري في بداية الساعتين الاولى في عمله شغال في الناس وباقي الوقت تلاقيه تحت كبري ولا في حاره ع الجوال

[ عدد التعليقات: 602 ] نشر منذ 38 دقيقة

هالأشكال جرابيع مالقيت رجال يتوطى بطنها وتربيها

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 32 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله شاب مستهتر

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة

وين المرور عنه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 27 دقيقة

والله ما تعب فيها والا احد يسوى في حلاله كذا

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 24 دقيقة

يمكن يدور على فلوس التأمين

[ عدد التعليقات: 4051 ] نشر منذ 23 دقيقة

يحيبوووه من اذنه .. الدنيا تغيرت وماعاد احد يرضى بالغلط ويسكت …
الله يديم علينا الأمن والآمان … ويعز حكومتنا 🇸🇦💖

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 22 دقيقة

دشير مجمعه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 دقيقة

المفروض انه يتعاقب

[ عدد التعليقات: 602 ] نشر منذ 14 دقيقة

كيف ستسوق الحورمه بعد شهرين وهذا حالنا….؟

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 8 دقائق

بأختصار
شوية بهائم امتطت مركبات
لو كان هناك عقاب مغلض لما اقدم على مثل هذا التصرف الحيواني في وسط العاصمه

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