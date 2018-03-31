بالفيديو.. سائق يتعمد الارتطام بسيارة على طريق رئيسي بالرياض

حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو تهور سائق يتعمد منع سائق سيارة أخرى من المرور، ومن ثم إيقافه بالقوة، وسط طريق عام تسير فيه السيارات الأخرى.

وظهر سائق وهو يترصد سائق السيارة الأخرى، ويلاحقه وهو يتقدمه من المسارات لمنعه من المرور، وسط سيارات أخرى تسير في الشارع ذاته، ببطيء بسبب موجة الغبار التي شهدتها الرياض أمس، حيث انتهى بالارتطام قليلا بمؤخرة سيارته، وإيقاف حركة السير على الطريق.