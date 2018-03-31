طالبات المدرسة 71 للبنات يزرن الأطفال المنومين في مستشفى الملك خالد الجامعي

تركية البدر (صدى):

قامت طالبات المدرسة ٧١ الابتدائية للبنات في جامعة الملك سعود موخرا بزيارة الاطفال المنومين في مستشفى الملك خالد الجامعي وذلك ضمن مبادرة عطايا الخير.

وذكرت قائدة المدرسة هدى الموح ان هذه الزيارة هي عمل تطوعي الهدف منه تعزيز مبادره العلاج بالترفيه للاطفال المنومين في المستشفى للموسم الثاني بالشراكه مع مستشفى الملك خالد الجامعي.

وقالت الموح ان المبادره تنمي الوعي لدى الطالبات بأهميه العمل التطوعي و إكساب الطالبات المهارات والخبرات في مجال الانشطه والبرامج الصحيه والتطوعية والشراكه المجتمعيه مع المجتمع المحلي .

وقالت ان مبادرة عطايا الخير تم تنفيذها بالشراكة مع مستشفى الملك خالد الجامعي و لجنه الصحه المدرسيه بوزاره الصحه ومركز صحي الرائد و اولياء أمور الطالبات والاسر المشاركه و بالتعاون مع الجمعيه التعاونيه لمنسوبي جامعه الملك سعود وقد شارك في المبادرة كلا من رائده الشراكه في المدرسه الاستاذه منيره سليمان الغالب وعضوه لجنه الصحه المدرسيه بوزاره الصحه غاده احمد الزهراني بالاضافة الى قائدة المدرسة الاستاذه هدى ناصر الموح يذكر ان الطالبات شاركن بالعديد من الفقرات الترفيهية وقدمن الهدايا و الورود للأطفال المنومين.