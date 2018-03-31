بالفيديو.. نجمة خليجية: ” فخورة أن أمي فلبينية وما أستحي “

أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الفنانة الكويتية بشاير العتيبي خلال لقاء تليفزيوني ، من سبوها وسبوا والدتها قائلة ” فخورة أن أمي فلبينية وما أستحي ” .

وأضافت بشاير خلال الحلقة ، ” أبي أقول لأمي كل عام وأنتي بألف خير وعسى الله أنه يطول بعمرك وعساني ما أتحرم منك ” .

وتابعت بشاير ” أبوي كان رايح يجدد سيارة أمي ، وبعد كم يوم لاقيت كثيرين يعملولي مينشن على صورة بطاقة أمي .. ولقيت كتير تعليقات سيئة يقولون كلام لا يدرون قيمته

وأكدت بشاير ” اتنرفزت من الكومنتات ويوم نزلت تعليق على من سبوا أمي كانت لحظة غضب فهاذي أمي .. سوري أنت مين على شان تسبها .. على أي أساس تحكم عليها .. لأنها فلبينية وأنت كويتي أو أي جنسية تانية ” .

واستطردت قائلة ” اللي متعلمينه في بيوتنا ومدارسنا انه ما في عنصرية والإسلام ما يه عنصرية .. لكن الحقيقة إن دايرتنا كتير عنصرية ” .